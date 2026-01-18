Verteidigung

Bundeswehrsoldaten in der Grundausbildung. (dpa / Stefan Sauer )

Der Personalchef der Streitkräfte, Generalleutnant Sieger, sagte der Nachrichtenagentur dpa, es gebe nun rund 35.000 bis 40.000 Ausbildungsplätze. Dies sei eine deutliche Zunahme gegenüber den vergangenen Jahren. Man wolle für den neuen Wehrdienst zunächst mindestens 20.000 junge Männer und Frauen anwerben, aber auch mehr künftige Fach- und Führungskräfte.

Das Gesetz für den neuen Wehrdienst war am 1. Januar in Kraft getreten. Die aktive Truppe soll von zuletzt mehr als 180.000 Männern und Frauen auf 260.000 anwachsen. Zudem soll es 200.000 Reservisten geben. Die Bundeswehr hatte am Donnerstag die ersten 5.000 Schreiben mit Fragebögen zum Wehrdienst an junge Männer und Frauen verschickt.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.