Helfen Bußgeldzahlungen gegen sogenannte Impfschwänzer? Zuletzt hatte es in Deutschland darüber Diskussionen gegeben. Der SPD-Politiker Lauterbach befürwortet Bußgelder für Menschen, die Impftermine nicht wahrnehmen. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sprach sich gegen Strafzahlungen aus.

(picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann/ Sven Simon)Debatte über Strafen für Impfschwänzer

Zehntausende Impfdosen landen im Müll, weil viele ihre Impftermine nicht wahrnehmen. Das kostet Geld, und deshalb sollten diese Leute auch Strafe zahlen, meint Axel Schröder. Alexander Moritz hält dagegen: Strafen würden nur vom Impfen abschrecken.

Umstritten ist die Frage innerhalb der CDU-Spitze: Während Parteichef Armin Laschet Bußgelder ebenfalls ablehnte, meinte Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei, wer zu bequem für eine Absage sei, sollte für die angefallenen Ausfallkosten aufkommen.

Zahl der No-Shows nimmt zu

Der Präsident des Berliner Roten Kreuzes, Mario Czaja, der die Debatte am Wochenende angestoßen hatte, bekräftigte im Deutschlandfunk seine Forderung, für Impfschwänzer ein Bußgeld von 25 bis 30 Euro einzuführen. Man könne sich in der Impfkampagne keine Schludereien erlauben, so Czaja. Seinen Angaben zufolge werden in Berliner Impfzentren inzwischen fünf bis zehn Prozent der Termine nicht wahrgenommen. Andere Impfzentren meldeten in der Spitze sogar eine Ausfallquote von 40 Prozent.