Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister. (dpa / picture alliance / Christophe Gateau)

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk mit Blick auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl, sowohl mit Trump als auch mit Harris steuere man auf eine Zeitenwende zu. Das amerikanische Interesse an Europa habe in den vergangenen 30 Jahren nachgelassen; Europa müsse sich daher stärker um seine eigenen Interessen kümmern. McAllister sagte, die EU sei darauf vorbereitet. Die Vorsitzende des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung des EU-Parlaments, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, meinte dagegen, Europa sei auf eine mögliche zweite Amtszeit des Republikaners Trump schlecht vorbereitet. Sie sagte in einem Podcast des Nachrichtenmagazins "Politico", Europa hoffe immer noch darauf, dass die Demokratin Harris gewinne.

Die außenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Düring, erklärte im Deutschlandfunk, ein Sieg von Trump wäre fatal. Sie bezeichnete ihn als unberechenbar.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.