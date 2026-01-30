Die Bundeswehr sucht mehr junge Menschen, die den Dienst an der Waffe antreten wollen. (picture alliance / dpa / Hannes P. Albert)

Das meldet das RedaktionsNetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen Antrag für den CDU-Bundesparteitag. Das gerade beschlossene Modell der Freiwilligkeit beim Wehrdienst solle weiterentwickelt werden. Perspektivisch sollen demnach auch Frauen einen Pflichtdienst bei der Armee oder im sozialen Bereich leisten. Die CDU-Frauen sprechen sich außerdem für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr in Deutschland aus.

Seit Jahresbeginn sind alle Männer und Frauen ab dem Jahrgang 2008 aufgerufen, einen Fragebogen zu ihrer Eignung für einen Dienst in den Streitkräften auszufüllen. Männer müssen antworten, Frauen nicht. Sollten sich nicht genug Freiwillige für die Bundeswehr melden, behält sich die Koalition die Einführung einer Bedarfswehrpflicht vor.

