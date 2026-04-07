Iran-Krieg

IEA-Direktor Fatih Birol (AP Photo / Michel Euler)

Er befürchtet einen, so wörtlich, "schwarzen April". Dieser Monat könne noch viel schlimmer werden als der März. Zur Begründung verwies der IEA-Chef auf deutlich geringere Förder- und Exportmengen der Golfstaaten.

Laut Birol hat die Welt noch nie eine Störung der Energieversorgung in einem solchen Ausmaß erlebt. Man stehe vor einem großen Energieschock, der einen Öl-, einen Gas- und einen Nahrungsmittelengpass vereine.

Seit mehreren Wochen blockiert der Iran im Krieg gegen Israel und die USA die für die Energieversorgung wichtige Straße von Hormus. Öl und Gas können derzeit nicht aus der Region gebracht werden.

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Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.