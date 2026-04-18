Deutsche Bahn

Bahnchefin Evelyn Palla. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Das Ticket sei in keiner Weise finanzierbar, sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Selbst beim aktuellen Monatspreis von 63 Euro für das bundesweite Nahverkehrsticket seien noch Milliardenunterstützungen vom Bund und von den Ländern nötig. Das 9-Euro-Ticket galt im Sommer 2022 für drei Monate. Es war als Entlastung für Pendler gedacht. Eine Wiederauflage dieser befristeten Maßnahme wird derzeit unter anderem von den Grünen verlangt.

Bahn-Chefin Palla verwies außerdem auf die fortlaufenden Modernisierungen. Das Programm für die Renovierung von Bahnhöfen etwa sei von 500 auf 710 Stationen ausgeweitet worden. Die Bahn werde dafür bis 2030 insgesamt rund 20 Milliarden Euro investieren.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.