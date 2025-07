Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, will neue Personalvorschläge für die Richterwahl. (IMAGO / photothek / IMAGO / Juliane Sonntag)

Dieses könne aus komplett neuen Namen bestehen, müsse es aber nicht, sagte CSU-Landesgruppenchef Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. Er deutete damit an, dass auch die Union einen anderen Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht vorschlagen könne. CDU/CSU hatten sich bislang für den Bundesarbeitsrichter Spinner ausgesprochen, der auch vom Gericht in Karlsruhe selbst favorisiert worden war. Die von der SPD für einen weiteren Posten vorgeschlagene Kandidatin Brosius-Gersdorf findet in der Unions-Fraktion keine ausreichende Zustimmung. Die Bewerberin für den dritten Posten, die Staatsrechtlerin Kaufhold, ist ebenfalls von den Sozialdemokraten vorgeschlagen worden. Wann die vor der Sommerpause kurzfristig abgesagte Wahl stattfindet, ist noch unklar.

