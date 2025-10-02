EPG-Gipfel in Kopenhagen

Dänemarks Regierungschefin Frederiksen (picture alliance / Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard)

Man unternehme schon viel, müsse aber schneller handeln, führte Frederiksen aus. In Kopenhagen ist auch der ukrainische Präsident Selenskyj anwesend. Er sagte, sein Land habe wegen des russischen Angriffskriegs weltweit vielleicht die größte Erfahrung mit Drohnenangriffen und werde Dänemark unterstützen. Selenskyj will bei dem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft zudem für weitere Militärhilfen werben.

Von der Leyen fordert europäischen "Drohnenwall"

Nach einem informellen EU-Gipfel gestern hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Schutz vor russischen Drohnen über die östlichen Mitgliedsländer hinaus gefordert. Es brauche ein System zur Abwehr unbemannter Flugobjekte für den gesamten Kontinent. In den vergangenen Wochen hatten die NATO-Länder Polen, Estland und Rumänien das Eindringen russischer Drohnen oder Militärflugzeuge in ihren Luftraum gemeldet.

Neue Kredite für die Ukraine möglich

Vor dem Hintergrund anhaltender Angriffe auf die Ukraine schlug die Europäische Kommission bereits vor, die Regierung in Kiew mit neuen Krediten zu unterstützen. Die Darlehen sollen mit russischem Staatsvermögen, das auf europäischen Bankkonten gesperrt liegt, gedeckt werden. Kreml-Sprecher Peskow warnte in Moskau, die EU begehe Diebstahl und untergrabe das Vertrauen in die Eigentumsrechte in Europa.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.