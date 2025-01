Unionsanträge zur Migration

Kontrollen an den deutschen Grenzen (picture alliance / dpa / Frank Hammerschmidt)

Für Personen, die keine gültigen Einreisedokumente besitzen, soll es ein Einreiseverbot geben, und zwar unabhängig von einem Schutzgesuch wie etwa einem Asylantrag. Personen, die ausreisepflichtig sind, sollen unmittelbar in Haft genommen werden.

Bundeskanzler Scholz und der Spitzenkandidat der Grünen, Habeck, kritisieren, Unionskanzlerkandidat Merz verstoße mit seinen Forderungen gegen das Recht auf Asyl und die europäischen Verträge. SPD und Grüne zweifeln auch daran, dass die Brandmauer zur AfD aufrechterhalten wird, weil Merz offenbar Stimmen der AfD bei der Abstimmung im Bundestag in Kauf nehmen würde.

Die SPD-Vorsitzende Esken warf dem Kanzlerkandidaten der Union einen Erpressungsversuch vor. Sie sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wiesbaden, er fordere SPD und Grüne zur Zustimmung im Bundestag auf - und wenn sie dem nicht nachkämen, gehe er einen Pakt mit der AfD ein. Das sei in der Nachkriegsgeschichte ein einmaliger Erpressungsversuch gegen die demokratischen Parteien.

Der FDP-Vorsitzende Lindner forderte die ehemaligen Koalitionspartner in der "Bild am Sonntag" dagegen auf, dem Antrag der Union zuzustimmen, um so der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen.

