Deutsche Bahn

Bahnmitarbeiter stürzt nach Streit mit Fahrgast aus fahrendem Zug. (Martin Schutt/dpa)

Er wurde lebensgefährlich verletzt. Ein von der Staatsanwaltschaft beantragter Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen wurde vom Amtsgericht abgelehnt, wie ein Sprecher mitteilte. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall auf der Bahnstrecke von Offenburg nach Karlsruhe. Ausgangspunkt sei eine Ticketkontrolle gewesen. Fahrscheinprüfer hatten zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit hinzugezogen, nachdem es Streit mit einem mutmaßlich betrunkenen Fahrgast gab. Es kam zu einem Handgemenge. Der Sicherheitsmitarbeiter sei dabei gegen die Zugtür gestürzt, die dadurch aus ihrer Verankerung gerissen wurde, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Warum sich die Tür öffnen konnte, ist unklar.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn werden immer wieder Ziel von Angriffen. Im Februar hatte der Tod eines Zugbegleiters nach einem Angriff durch einen Schwarzfahrer in Rheinland-Pfalz bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.