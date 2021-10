Seit Jahren schwelt ein Konflikt zwischen der EU und der Regierung in Polen um Rechtsstaatlichkeit. Mit einem umstrittenen Urteil des polnisches Verfassungsgerichts, das den Vorrang von EU-Recht in Frage stellt, kommt in Polen und der Europäischen Union die Befürchtung auf, dass dies letztlich zu einem Austritt Polens führen könnte. Das Gericht hat am 07.10.2021 im Streit um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu Justizreformen in Polen nationalem polnischem Recht Vorrang vor EU-Recht eingeräumt.

Was hat das Gericht geurteilt?

Teile des EU-Rechts sind laut dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts nicht mit der Verfassung Polens vereinbar. "Der Versuch des Europäischen Gerichtshofs, sich in das polnische Justizwesen einzumischen, verstößt gegen (...) die Regel des Vorrangs der Verfassung und gegen die Regel, dass die Souveränität im Prozess der europäischen Integration bewahrt bleibt", urteilten die Richter Anfang Oktober. Die Unabhängigkeit und Rechtmäßigkeit des polnischen Verfassungsgerichts steht allerdings infolge umstrittener Richterernennungen selbst in Frage. Das Urteil des Verfassungsgerichts zum Verhältnis von polnischem und EU-Recht ist am 12. Oktober im öffentlichen Anzeiger erschienen und ist damit rechtskräftig.

(Picture Alliance / DPA / Patrick Pleul)Daniel Freund (Grüne): "Es geht ans Eingemachte der EU"

Nach der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts fordert der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund entschiedenes Handeln der Europäischen Kommission. Ausschließen könne man Polen nicht, aber wer sich nicht an gemeinsame Regeln halte, könne auch kein EU-Geld bekommen.

Konkret ging es bei dem Verfahren darum, ob Bestimmungen aus den EU-Verträgen, mit denen die EU-Kommission ihr Mitspracherecht bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit begründet, mit der polnischen Verfassung vereinbar sind. Regierungschef Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) hatte das Verfassungsgericht gebeten, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 2.3.2021 zu überprüfen.

In dem Urteil hatten die obersten EU-Richter festgestellt, dass EU-Recht Mitgliedsstaaten zwingen kann, einzelne Vorschriften im nationalen Recht außer acht zu lassen, selbst wenn es sich um Verfassungsrecht handelt. Laut EuGH könnte das Verfahren zur Besetzung des Obersten Gerichts in Polen gegen EU-Recht verstoßen. Dies würde bedeuten, dass der EuGH Polen zwingen könnte, Teile der umstrittenen Justizreform der nationalkonservativen PiS-Regierung aufzuheben. Die Beziehungen zwischen Warschau und Brüssel sind angespannt, seitdem die PiS 2015 an die Macht kam.

(www.imago-images.de)Worum es beim Streit um Polens Justizreform geht

Die EU-Kommission will Zwangsgelder gegen Polen verhängen, weil die nationalkonservative Regierung weiter an ihrer umstrittenen Disziplinarkammer, einer Richteraufsichtsbehörde, festhält.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg befasst sich zudem seit dem 11.10.2021 mit den Klagen Polens und Ungarns gegen den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus. Zum Auftakt der Verhandlungen verlangte Polen die Aufhebung des Mechanismus, der es der EU ermöglicht, bei Rechtsstaatsverstößen von Mitgliedstaaten europäische Gelder zu kürzen. Der neue EU-Rechtsstaatsmechanismus ist seit Anfang 2021 in Kraft. Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich aber darauf geeinigt, die Stellungnahme des EuGH abzuwarten, bevor der Mechanismus von der EU-Kommission angewendet wird. Dies wiederum sorgte für Unmut im EU-Parlament. Abgeordnete fordern ein härteres Vorgehen gegen Polen und Ungarn.

Was sind mögliche Folgen für die EU?

Experten sprachen daraufhin von einem "juristischen Polexit". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) äußerte sich "tief besorgt" über das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Sie betonte: "EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht, auch vor Verfassungsvorschriften." Die Kommission als Hüterin der Verträge werde alles tun, um die Gründungsprinzipien der EU aufrecht zu erhalten.

Die EU-Gründerländer Frankreich und Luxemburg reagierten entsetzt auf das polnische Urteil. Der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune sprach in Paris von einem "Angriff auf die EU". Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn warf Polen vor, "mit dem Feuer" zu spielen. Warschau müsse bewusst sein, dass es mit der EU "nicht nur juristisch, sondern auch politisch zu einem Bruch kommen" könnte. "Wenn der Vorrang des europäischen Rechts vor nationalem Recht in Frage gestellt wird, dann ist das nicht nur eine Meinungsverschiedenheit, dann sind die Grundprinzipien der Europäischen Union infrage gestellt", sagte Asselborn (20.10.2021) im Dlf. Die Europäische Union werde das Ende der Rechtsstaatlichkeit nicht überleben, mahnte er. Das wäre das Ende der EU.

(picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Pascal Rossignol)Morawiecki muss mit starkem Gegenwind rechnen

Die polnische Regierung und die EU liegen seit vielen Jahren im Streit – zuletzt wegen der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichtes. Das kann und will Brüssel so nicht auf sich sitzen lassen.

Als Austrittserklärung könne man das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts noch nicht werten, sagte der Europarechtler René Repasi am 12.10.2021 im Dlf. Ein EU-Mitgliedsstaat müsse nämlich ausdrücklich erklären, dass er austritt. Eine implizite "Vielleicht"-Austrittserklärung - etwa durch das Vorschieben von Juristen - gebe es nicht. Zum Rechtsstaatsmechanismus rechnet Repasi noch in diesem Jahr mit einem EuGH-Urteil, das den Mechanismus bestätigt. Und er hält auch das aktuelle Urteil des Verfassungsgerichts für einen Fall für den Mechanismus. Der Umgang mit Polen sei eine der großen Herausforderungen der EU seit dem Brexit, sagte der Europarechtler.

"Die EU wird bereits schwächer", sagte der Politikwissenschaftler Josef Janning (21.10.2021) im Deutschlandfunk. Polen bewege sich bereits ausserhalb des Konsens und der Regeln, das gleiche gelte für Ungarn. Die Streitigkeiten um Grundsatzfragen der Architektur der EU seien zunehmend lähmend für die EU. Der Zusammenhalt in den Gremien sei so schwach geworden, dass Entscheidungen im politischen Alltagsgeschäft kaum möglich seien. Die EU sei nur noch "begrenzt handlungsfähig".

Was sind mögliche Folgen für Polen?

Das umstrittene Urteil wurde auch am 19. Oktober im Europäischen Parlament in Straßburg debattiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drohte Polen wegen der Infragestellung von EU-Recht mit neuen Verfahren, de auch zur Kürzung von EU-Mitteln oder dem Entzug des Stimmrechts bei EU-Entscheidungen führen könnten. Erik Marquardt, Mitglied der Grünen im Europaparlament, sagte am 19.10. im Dlft, dass es es ein erster Schritt wäre, Gelder zu streichen. "Polen profitiert maßgeblich von den Geldern und es ist schade, wenn sie davon nicht mehr profitieren würden, die Menschen in Polen. Dann muss man merken, dass man in Polen schlecht regiert wird und nicht am Ende Brüssel Schuld ist, wenn die Gelder nicht ankommen."

"Man muss den Polen ganz klar signalisieren, dass das was dort im Verfassungsgericht ausgeurteilt worden ist, so nicht geht", sagte Alexander Graf Lambsdorff (FDP) am 21.10.2021 im Deutschlandfunk. Gelder zu sperren sei ein legitimes Mittel, auch weil die EU keine Kontrolle über die korrekte Verwendung der Mittel habe. Falls es zu Fehlausgaben komme, könne die EU das Geld nicht über faire Prozesse zurückklagen, weil es keine unabhängige Justiz mehr gebe.

Aus dem regulären EU-Haushalt hat Polen zuletzt jährlich 12 Milliarden Euro netto erhalten. Aus dem Corona-Wiederaufbaufonds könnte Polen rund 60 Milliarden Euro verteilt auf Zuschüsse und Darlehen bekommen. Diese Gelder könnten in Polen nicht ersetzt werden, wenn sie wegfallen, so die Einschätzung von Europarechtler René Repasi am 12.10.2021 im Dlf.

Der polnische Ministerpräsident Morawiecki sagte zur Debatte über die Zurückhaltung von EU-Mitteln: "Ich weise die Sprache von Drohungen und Zwang zurück." Er werde nicht zulassen, dass Erpressung als Mittel der Politik gegenüber EU-Mitgliedsstaaten eingesetzt werde. Dies sei kein demokratisches Vorgehen. "Wenn ihr aus der EU einen nationalitätenlosen Superstaat machen wollt, dann fragt erst alle Gesellschaften, ob sie damit einverstanden sind", sagte Polens Regierungschef.

(imago/Eastnews)PiS, Lega, Fidesz - Ein neues Bündnis rechtsgerichteter Parteien in Europa?

In Budapest haben sich die Ministerpräsidenten Ungarns und Polens, Viktor Orban und Mateusz Morawiecki, sowie der Chef der italienischen Lega Matteo Salvini getroffen.

Wie reagieren Politik und Öffentlichkeit in Polen?

Auch in Polen löste das Urteil heftige Reaktionen aus. Bis zu 100.000 Menschen nahmen am 10.10.2021 in der Hauptstadt Warschau an Demonstrationen für die EU teil, gaben Organisatoren und Behörden übereinstimmend an. Auch in vielen anderen polnischen Städten kam es zu Demonstrationen.

"Die Polen sind fast zu 90 Prozent pro-europäisch",sagte die polnische Europaabgeordnete Roza Thun (EVP) am 21.10.2021 im Deutschlandfunk. Die polnische Bevölkerung stehe auch nicht hinter dem Vorgehen der PiS-Regierung. Man müsse also klarstellen, dass die EU im Konflikt mit der polnischen Regierung sei, nicht mit den Menschen in Polen.

(imago/Zuma Wire)Politologe: "Diese Position hat keine Mehrheit in Polen"

Der Politikwissenschaftler Piotr Buras erwartet nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zum EU-Recht zunehmend Druck aus der Gesellschaft.

Laut einer Umfrage sagen 30 Prozent der Menschen in Polen, der "Polexit" sei durchaus möglich, sagte der Mittelosteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Kai-Olaf Lang am 11.10.201 im Dlf. Andererseits liege die Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft in der Bevölkerung bei 80, 90 Prozent. "Das weiß die PiS auch", sagte Lang. Die Zustimmung zur Regierungspartei könne ins Rutschen geraten, wenn die Opposition argumentiert, die Regierung führe das Land aus der EU heraus. "Das Narrativ einer entschlossenen Verteidigung nationaler Interessen gegenüber Brüssel" komme aber gerade beim harten Kern der PiS-Wählerschaft und in nationalistischen Kreisen gut an. Hinzu kämen auch noch Machtkämpfe in der Regierungspartei, so Lang. Die PiS-Hardliner hielten Morawiecki für einen "Pragmatiker und ein Weichei". Der Regierungschef habe einen Befreiungsschlag landen wollen, indem er sich an das Verfassungsgericht wendete. Nun aber habe das Urteil ihn weiter "in die Bredouille" gebracht.

In einer Reaktion auf die landesweiten Proteste gegen die EU-Politik seiner Regierung wies Ministerpräsident Morawiecki (PiS) Vermutungen über einen geplanten "Polexit" zurück. Die Vorstellung, dass seine Regierung Polen aus der EU führen wolle, sei falsch und ein "schädlicher Mythos", sagte er. In der Debatte um Sanktionen, wittern PiS-Politiker eine Erpressung und der Chef der Notenbank ließ sogar wissen, Polens Wirtschaftswunder sei mittlerweile so stark, dass man das Geld aus Brüssel eigentlich gar nicht brauche. Doch andere haben Zweifel, dass es wirklich so einfach ist.

Roza Thun ist überzeugt, dass Mittelkürzungen die polnischen Bürger schmerzhaft treffen könne. Man müsse nach Wegen suchen, damit die EU-Gelder nicht gestrichen würden. So könne man sie beispielsweise Geld direkt an lokale Behörden leiten, die das europäische Recht respektierten.

(Quellen: Jan Pallokat, dpa, AP, AFP, Reuters)