Aussichtsreicher Kandidat für die New Yorker Bürgermeisterwahl, Zohran Mandani (picture alliance / abaca / TNS / ABACA)

Zur Finanzierung will Mamdani die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen anheben. Er wäre der erste muslimische Bürgermeister in der Geschichte New Yorks. Kurz vor der Abstimmung rief US-Präsident Trump zur Wahl von Mitbewerber Cuomo auf und drohte im Falle eines Wahlsieges von Mamdani mit der Kürzung von Regierungsgeldern. Cuomo war früher demokratischer Gouverneur des Bundesstaates New York, trat dann aber 2021 nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurück und tritt nun als unabhängiger Kandidat an.

Dritter im Rennen ist der Republikaner Sliwa, der laut Umfragen als chancenlos gilt. Die Wahllokale schließen nach deutscher Zeit in der Nacht zum Mittwoch.

