Der Cembalist Mahan Esfahani

Mit der Neugier eines Entdeckers sucht Mahan Esfahani kontinuierlich nach neuen Klängen für sein Instrument. (Deutschlandradio / Ellen Wilke)

Musik-Laufplan

(2) Man that is born of a woman. Anthem, Z 27 Nr. 1

aus: Funeral sentences für 4 Soli oder Chor, Bläser und Basso continuo (Funeral music of Queen Mary)

Länge: 02:48

Solistin: Tessa Bonner (Sopran)

Solistin: Patrizia Kwella (Sopran)

Solist: Kai Wessel (1964-)(Countertenor)

Solist: Paul Agnew (1964-)(Tenor)

Solist: William Kendall (Tenor)

Solist: Peter Kooy (1954-)(Bass)

Chor: Collegium Vocale Gent

Orchester: Orchester des Collegium Vocale

Dirigent: Philippe Herreweghe

Komponist: Henry Purcell

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMM 931462

Rondo für Klavier zu 4 Händen D-Dur, D 608, op. post. 138

Länge: 04:27

Solist: Paul Badura-Skoda (Klavier)

Solist: Jörg Demus (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: GENUIN

Best.-Nr: GEN 03034

2. Satz: Larghetto

aus: Sinfonie Nr. 2 Es-Dur, op. 63

Länge: 03:06

Orchester: Staatskapelle Berlin

Dirigent: Daniel Barenboim

Komponist: Edward Elgar

Label: Decca

Best.-Nr: 4786677

Comme ils disent

Länge: 04:44

Interpret: Charles Aznavour

Komponist: Charles Aznavour

Label: Emi

Best.-Nr: 837194-2

Plattentitel: Aznavour - Palais des Congrès 1994

Pace, pace mio Dio!

Arie (Melodia) der Leonora (Frieden, mein Heiland, schenke mir Frieden!)

aus: La forza del destino

Länge: 04:12

Solistin: Maria Callas (Sopran)(Leonora)

Orchester: Orchester der Mailänder Scala

Dirigent: Tullio Serafin

Komponist: Giuseppe Verdi

Label: CANTUS

Best.-Nr: 5.00001

Andante und Variationen f-Moll, Hob. XVII:6 (für Klavier)

Länge: 03:16

Solistin: Wanda Landowska (Klavier)

Komponist: Joseph Haydn

Label: apr (Appian Publications & Recordings)

Best.-Nr: APR7305

(3) Woody-Cock

aus: 3 Werke für Cembalo von Giles Farnaby

Länge: 03:03

Solist: Mahan Esfahani (Cembalo)

Komponist: Giles Farnaby

The Sun whose rays

aus: The Mikado

Länge: 02:41

Solistin: Margaret Mitchell (Sopran)

Orchester: D'Oyly Carte Opera Company

Dirigent: Isidore Godfrey

Komponist: Arthur Sullivan

Label: Decca

Best.-Nr: ACL1014

"Stirb in mir, Welt" (Arie)

aus: Gott soll allein mein Herze haben. Kantate am 18. Sonntag nach Trinitatis, BWV 169

Länge: 04:33

Solist: Paul Esswood (Altus)

Chor: Tölzer Knabenchor

Orchester: Concentus Musicus Wien

Dirigent: Nikolaus Harnoncourt

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: TELDEC CLASSICS

Best.-Nr: 4509-91763-2

Home (The Merv Griffin Show, 1983) (Data Track)

Länge: 02:39

Interpretin: Whitney Houston

Komponist: Charlie Smalls

Label: Arista

Best.-Nr: 88875002812