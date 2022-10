Klavierabend mit Jeneba Kanneh-Mason

Ihr Bruder Sheku Kanneh-Mason erreichte als erstes Familienmitglied mit seinem Cello internationale Aufmerksamkeit. Jetzt folgen auch seine Geschwister und präsentieren sich solistisch, hier: Jeneba Kanneh-Mason. (Klavier-Festival Ruhr / Sven Lorenz)

Klavier-Festival Ruhr 2022

Johann Sebastian Bach

Präludium und Fuge Cis-Dur, BWV 846



Wolfgang Amadeus Mozart

Klaviersonate Nr. 18 D-Dur, KV 576



Alexander Skrjabin

Sonata Nr. 2 in gis-Moll, op. 19



Samuel Coleridge-Taylor

Aus: 24 Negro Melodies, op. 59:

At the Dawn of Day The Stones are Very Hard

Take Nabandji



Aus: 3 Impromptus, op. 78:

Impromptu Nr. 2, h-Moll



Franz Liszt

"Vallée d’Obermann", aus: Années de pèlerinage, S 160

Ungarische Rhapsodie Nr. 2, S 244



Jeneba Kanneh-Mason, Klavier

Aufnahme vom 19.6.2022 aus dem Haus Fuhr, Essen-Werden