Moldau gehörte einst zu Rumänien und dann zur Sowjetunion, seit Anfang der 90er-Jahre ist das Land unabhängig. Die Frage, ob sich die Republik Moldau eher nach Moskau oder nach Brüssel orientieren soll, ist bis heute umstritten. Vor vier Jahren hat das Land mit der EU ein Assoziierungsabkommen abgeschlossen. Doch trotz Annäherung an die Europäische Union bleibt Moldau arm: Renten und Einkommen zählen zu den niedrigsten in ganz Europa, schätzungsweise jeder vierte Moldauer arbeitet im Ausland. Im Inland fehlen qualifizierte Arbeitskräfte und Erfolgsgeschichten von Unternehmern. Stattdessen hat das Land ein wachsendes Korruptionsproblem: Große Teile der EU-Finanzhilfen sollen in dunklen Kanälen verschwunden sein. Und vielen Bauern fehlen trotz des Assoziierungsabkommens die Märkte.

Wiederangliederung an Rumänien?

Karte der Republik Moldau mit abtrünnigen und autonomen Regionen (dpa-Grafik)Nun steht die Parlamentswahl im Februar 2019 bevor, sie gilt als Richtungsentscheidung zwischen pro-europäischen und pro-russischen Kräften. Seit Korruptionsskandale und Wahlmanipulationen das Land erschüttern, ist eine EU-Vollmitgliedschaft in weite Ferne gerückt. Manche Moldauer aber setzen auf eine Europa-Integration durch die Hintertür: das "rumänische Szenario". Die Republik Moldau wiedervereinigt sich mit Rumänien – und ihre Einwohner werden auf diese Weise automatisch zu vollwertigen EU-Bürgern. Gerade bei vielen ethnischen Minderheiten in Moldau aber stößt diese Idee auf Widerstand - bei den Gagausen zum Beispiel, die sich in Meinungsumfragen immer wieder als pro-russisch gezeigt haben.

Viele Demonstranten fürchten darüber hinaus, dass ihr Land an einem ganz anderen Scheideweg steht: Wenn es jetzt nicht auf den Weg der Demokratie zurückfindet, dann könnte es endgültig in die Hände einer autoritären Kleptokratenclique fallen.

Demokratie oder Oligarchie?

Die frühere Sowjetrepublik Moldau wird von Oligarchen regiert - so lautet die Kritik der Menschen, die in der Hauptstadt Chiᶊinau immer wieder für Demokratie auf die Straße gehen. Die annullierte Bürgermeisterwahl ist ein schlechtes Vorzeichen für die Parlamentswahlen.

"Sind solche Äpfel nicht gut genug für Europa?"

Mit der Unabhängigkeit 1991 begeisterten sich viele Moldauer für die EU. Doch die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens hat für viele Bauern nicht den erhofften Exporterfolg gebracht.

Gagausische Minderheit in Sorge

Bestrebungen in Moldau, sich wieder mit Rumänien zu vereinigen und damit der EU anzugehören, lehnen viele Gagausen im Land ab - aus Furcht vor Unterdrückung. Nicht nur pro-russische Kräfte versuchen, diese Sorge für sich zu nutzen.

Neue Formen des Protests

In Moldau gehen Zehntausende auf die Straße, um gegen die Politik der Regierung zu demonstrieren - auch junge Aktivisten mit kreativen Ideen sind dabei. Ein Kinderbuch-Held aus Sowjetzeiten erlebt dabei seine Auferstehung - aus einem einfachen Grund.