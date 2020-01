Die Rolle des Iran in der Region

Die Region des Nahen und Mittleren Ostens ist geprägt von einer Vielzahl miteinander verschränkter Konflikte. Der Iran als einer der Hauptakteure verfolgt dabei zwei Ziele, die man als zwei Seiten einer Medaille sehen kann: Aus geostrategischer Sicht geht es um Einfluss in der Region. Als schiitischer Gottesstaat sieht sich der Iran zudem als Vorkämpfer der Schiiten im Kampf um die "verlorene Gerechtigkeit".

Markus Kaim, Sicherheitsexperte beim German Marshall Fund, sagte im Dlf, der Iran versuche seinen Einfluss in Ländern wie Syrien, dem Libanon und eben dem Irak nicht durch offizielles Regierungshandeln geltend zu machen, sondern durch das Unterstützen von pro-iranischen Milizen, durch Waffenlieferungen, Finanzierung sowie durch Unterstützung von terroristischen Aktivitäten.

(AFP Photo / HO / IRIB)Getöteter iranischer General / „Damit gipfelt eine Eskalationsspirale“

Das US-Militär hat den iranischen General Ghassem Soleimani getötet. Soleimani stehe für alles, was die USA als "destabilisierende Aktivitäten" des Iran immer wieder kritisiert hätten, sagte Sicherheitsexperte Markus Kaim im Dlf.

Ghassem Soleimani und die Al-Kuds-Brigaden

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Al-Kuds-Brigaden, auch Jerusalem Korps genannt. Sie sind ein Teil der iranischen Revolutionsgarden: "Man muss sich das als politischen, militärischen und geheimdienstlichen Akteur vorstellen. Sie gehen im Irak vor allem politisch vor und sie haben die Kontrolle über mehrere zehntausend Mann schiitischer Milizen, die ganz besonders einflussreich sind", sagt Guido Steinberg, Spezialist für den politischen Islam an der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik.

(AFP / Haidar HAMDANI)Neuer, alter Iran-Irak-Konflikt

Nach dem Sturz des sunnitischen Diktators Saddam Hussein hat sich der schiitische Iran Einfluss auf seinen Nachbarn Irak gesichert. Viele junge Iraker lasten die Misere in ihrem Land deshalb Teheran an – und fordern ein Ende der iranischen Vorherrschaft.

Der getötete Ghassem Soleimani war seit 1997 der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden.

(Office of the Iranian Supreme Leader/dpa)Wer war Ghassem Soleimani?

Soleimani war seit 1997 der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden. Diese werden als Einheit der Iranischen Revolutionsgarde im Ausland betrachtet. Westliche Regierungen sehen in Soleimani einen Terroristen.

Der Konflikt zwischen dem Iran und der USA

Im Irak treffen die Interessen des Iran und die der USA aufeinander. "Der Irak ist der Leidtragende dieses Konfliktes, weil beide Seiten, die USA wie gleichermaßen der Iran, zerren am politischen System, zerren am politischen Establishment des Landes und versuchen mit großen militärischen, finanziellen und politischen Engagement den Irak auf ihre jeweilige Seite zu ziehen.", analysiert Sicherheitsexperte Markus Kaim.

Seit Oktober 2019 gehen daher Hundertausende junge Menschen auf die Straße und fordern eine grundlegende Erneuerung "dieser doch defizitären irakischen Demokratie", die geprägt sei von Korruption und der arroganten Herrschaft ethnokonfessioneller Parteien, so der Islamwisseschaftler Wilfried Buchta. Die Stimmung schwinge jetzt um in Richtung Antiamerikanismus. Soleimani und die weiteren Getöteten gälten jetzt als Märtyrer.

(AFP / Ahmad al-Rubaye)Nahost-Experte Wilfried Buchta: "Negativ für Wiederbelebung der irakischen Demokratie"

Die Tötung Ghassem Soleimanis im Irak könnte sich für die USA als Eigentor erweisen, sagte der Nahost-Experte Wilfried Buchta im Dlf. Die politische Stimmung drohe auch im Irak in Richtung Ablehnung der Amerikaner umzuschwingen.



Das irakische Parlament hat daraufhin in einer nicht-bindenden Resolution den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert. Auch die Bundeswehr ist mit einer Ausbildungsmission unterwegs. Im kurdischen Erbil im Nordirak bleiben die deutschen Soldaten, aus dem Zentralirak wurden sie abgezogen und ins sichere Jordanien geflogen.

Asselborn: Helsinki-Prozess als Vorbild für die Golfregion

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn regte im Interview mit dem Deutschlandfunk einen Friedensprozess nach dem Vorbild von Helsinki für die Golfregion an. Bei dem sogenannten Helsinki-Prozess trafen ab 1973 Staaten des damaligen Ostblocks und des Westens regelmäßig zusammen, indessen Folge es zur Gründung der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und zum Zusammenbruch des Ostblocks kam.

Asselborn sagte, Europa habe zwar keine militärische Macht, um den Iran zu zügeln. Doch sei es aufgrund seiner Geschichte und Kultur gut dafür geeignet, den USA und dem Iran Partner bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung zu sein.