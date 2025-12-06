Der Pianist Boris Giltburg
"Jazz ist für mich eine Art magisches Geheimnis"

Boris Giltburg gilt als einer der führenden Interpreten, wenn es um die Musik Rachmaninows geht. Warum er von dessen Klängen nicht genug bekommen kann, erzählt er im Dlf.

Ein Mann mit braunen Haaren und blauen Augen sitzt auf einer Treppe. Er schaut direkt in die Kamera. Er trägt ein orangefarbenes Cordjackett über einem schwarzen Shirt.
Gelobt für seine mitreißenden und bewegenden Auftritte hat er sich einen Platz unter den führenden Pianisten erarbeitet: Boris Giltburg. (Sasha Gusov)

Musik-Laufplan

Magnificat
aus: Magnificat D-Dur BWV 243 für Soli, Chor und Orchester
Länge: 02:45
Interpretation: Monteverdi Choir London, English Baroque Soloists
Leitung: John Eliot Gardiner
Komposition: Johann Sebastian Bach
Label: Philips
Best.-Nr: 411458-2
2. Satz: Andante
aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 F-Dur, op. 102
Länge: 06:53
Interpretation: Boris Giltburg (Klavier), Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Leitung: Vasily Petrenko
Komposition: Dmitri Schostakowitsch
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.573666
3. Satz: Molto vivace
aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello F-Dur, op. 96, B 179
Länge: 03:53
Interpretation: Pavel Haas Quartett
Komposition: Antonín Dvořák
Label: SUPRAPHON
Best.-Nr: SU 4028-2
Tsintskaro
Länge: 03:51
Interpretation: Hamlet Gonashvili
Komposition: Unbekannt
Label: JARO RECORDS
Best.-Nr: 4191-2
Plattentitel: Hamlet Gonashvili
Nr. 5: Der Trunkene im Frühling
aus: Das Lied von der Erde. Eine Sinfonie für eine Tenor- und eine Altstimme und Orchester
Länge: 04:30
Interpretation: Peter Schreier (Tenor), Berliner Sinfonie-Orchester
Leitung: Kurt Sanderling
Komposition: Gustav Mahler
Label: Ars Vivendi
Best.-Nr: 2100207
Prelude für Klavier cis-Moll, op. 3 Nr. 2
Länge: 04:12
Interpretation: Boris Giltburg (Klavier)
Komposition: Sergej Rachmaninow
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.574025
Miss Murder
Länge: 03:26
Interpretation: AFI
Komposition: David Paden Marchand, Jade Puget, Adam Carson, Hunter Burgan 
Label: Interscope
Plattentitel: Decemberunderground
Pray you catch me
Länge: 03:15
Interpretation: Beyoncé
Komposition: Kevin Garrett, Beyoncé, James Blake
Label: COLUMBIA
Plattentitel: Lemonade
Ev'ry time we say goodbye
Länge: 03:29
Interpretation: Ella Fitzgerald
Komposition: Cole Porter
Label: LASER LIGHT
Best.-Nr: 26542
Plattentitel: Ella Fitzgerald sings the Cole Porter Song Book
