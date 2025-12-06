Musik-Laufplan
Magnificat
aus: Magnificat D-Dur BWV 243 für Soli, Chor und Orchester
Länge: 02:45
Interpretation: Monteverdi Choir London, English Baroque Soloists
Leitung: John Eliot Gardiner
Komposition: Johann Sebastian Bach
Label: Philips
Best.-Nr: 411458-2
2. Satz: Andante
aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 F-Dur, op. 102
Länge: 06:53
Interpretation: Boris Giltburg (Klavier), Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Leitung: Vasily Petrenko
Komposition: Dmitri Schostakowitsch
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.573666
3. Satz: Molto vivace
aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello F-Dur, op. 96, B 179
Länge: 03:53
Interpretation: Pavel Haas Quartett
Komposition: Antonín Dvořák
Label: SUPRAPHON
Best.-Nr: SU 4028-2
Tsintskaro
Länge: 03:51
Interpretation: Hamlet Gonashvili
Komposition: Unbekannt
Label: JARO RECORDS
Best.-Nr: 4191-2
Plattentitel: Hamlet Gonashvili
Nr. 5: Der Trunkene im Frühling
aus: Das Lied von der Erde. Eine Sinfonie für eine Tenor- und eine Altstimme und Orchester
Länge: 04:30
Interpretation: Peter Schreier (Tenor), Berliner Sinfonie-Orchester
Leitung: Kurt Sanderling
Komposition: Gustav Mahler
Label: Ars Vivendi
Best.-Nr: 2100207
Prelude für Klavier cis-Moll, op. 3 Nr. 2
Länge: 04:12
Interpretation: Boris Giltburg (Klavier)
Komposition: Sergej Rachmaninow
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.574025
Miss Murder
Länge: 03:26
Interpretation: AFI
Komposition: David Paden Marchand, Jade Puget, Adam Carson, Hunter Burgan
Label: Interscope
Plattentitel: Decemberunderground
Pray you catch me
Länge: 03:15
Interpretation: Beyoncé
Komposition: Kevin Garrett, Beyoncé, James Blake
Label: COLUMBIA
Plattentitel: Lemonade
Ev'ry time we say goodbye
Länge: 03:29
Interpretation: Ella Fitzgerald
Komposition: Cole Porter
Label: LASER LIGHT
Best.-Nr: 26542
Plattentitel: Ella Fitzgerald sings the Cole Porter Song Book
