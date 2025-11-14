Live beim Burg Herzberg Festival 2025: Duo Cari Cari (AT)

Cari Cari ist gerade auf Tour. (Andreas Jakwerth)

2011 gründete die Schlagzeugerin und Sängerin Stephanie Widmer mit Gitarrist und Sänger Alexander Köck das Indie Rock-Duo Cari Cari

Die Musik der beiden Wiener, die auch in London und Hamburg gelebt haben, ist in Besetzung (Gitarre, Schlagzeug) und Arrangements u.a. mit Kürbisrasseln, Regenmacher und Didgeridoo ebenso originell, wie schwer zu fassen – aber enorm erfolgreich, und das inzwischen ohne Hilfe eines großen Labels.

Österreich-Sound in US-Serien

Die Qualität – des oft als Wüstenrock bezeichneten Schaffens – setzt sich eben doch durch. Da mag es auch geholfen haben, dass Musik von Cari Cari in US-amerikanischen TV- Serien gespielt wurde. Ihr Debüt beim Burg Herzberg-Festival als Eröffnungsband meisterten sie – zusammen mit ihrem Schlagzeuger – mit leichter Hand und schwer beeindruckendem Sound.