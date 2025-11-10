Matthias Kirschnereit spielt Solowerke von Richard Wagner
Kleinode für Klavier

Richard Wagner ist als Schöpfer des "Gesamtkunstwerkes" bekannt. Aber auch er hat Kleines hinterlassen: Klavierminiaturen, die Matthias Kirschnereit in einen vielschichtigen Dialog mit seinen Vorbildern, Verehrern und Antipoden setzt.

Matthias Kirschnereit blickt in den Himmel vor einer Baumgruppe, während diese grün erscheint, ist er in schwarz-weiß zu sehen.
Matthias Kirschnereit hat die wenigen Klavierwerke von Richard Wagner eingespielt. (Felix Broede)
Richard Wagner gilt als Schöpfer monumentaler Musikdramen - seine Kompositionen etwa für Orchester oder Klavier, die zumeist als Gelegenheitswerke entstanden, sind dagegen weitgehend unbekannt.
Der Pianist Matthias Kirschnereit hat einige von Wagners Klavierstücken ausgewählt und sie in einen spannungsvollen Dialog mit Werken anderer zeitgenössischer Komponisten gestellt.

Im Umkreis seiner Kollegen

Die einen waren Bewunderer des „Meisters“, wie beispielsweise Anton Bruckner oder Hans von Bülow, die anderen dienten Wagner als musikalische Vorbilder oder Feindbilder, wie Georges Bizet und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Seine ausgewählten Kombinationen nennt Matthias Kirschnereit augenzwinkernd „Wagner Liaisons!“
Aufnahmen vom 14. bis 17.10. 2024 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln
Richard Wagner
Eine Sonate für das Album von Frau M.W.
Ankunft bei den schwarzen Schwänen
Zürcher Vielliebchen-Walzer
Notenbrief für Mathilde Wesendonck
In das Album der Fürstin Metternich

sowie Klavierstücke von Georges Bizet, Joachim Raff, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Henri Duparc u. a.

Matthias Kirschnereit, Klavier

