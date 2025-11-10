Matthias Kirschnereit spielt Solowerke von Richard Wagner

Matthias Kirschnereit hat die wenigen Klavierwerke von Richard Wagner eingespielt. (Felix Broede)

Richard Wagner gilt als Schöpfer monumentaler Musikdramen - seine Kompositionen etwa für Orchester oder Klavier, die zumeist als Gelegenheitswerke entstanden, sind dagegen weitgehend unbekannt.

Der Pianist Matthias Kirschnereit hat einige von Wagners Klavierstücken ausgewählt und sie in einen spannungsvollen Dialog mit Werken anderer zeitgenössischer Komponisten gestellt.

Im Umkreis seiner Kollegen

Die einen waren Bewunderer des „Meisters“, wie beispielsweise Anton Bruckner oder Hans von Bülow, die anderen dienten Wagner als musikalische Vorbilder oder Feindbilder, wie Georges Bizet und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Seine ausgewählten Kombinationen nennt Matthias Kirschnereit augenzwinkernd „Wagner Liaisons!“

Aufnahmen vom 14. bis 17.10. 2024 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln