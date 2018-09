Der Tag Rodung vs. Schonung

Im Hambacher Forst campieren seit Jahren Umweltschützer, um ihn vor einer Rodung durch den Energiekonzern RWE zu bewahren. Doch die steht jetzt an, RWE will an die Kohle darunter. Wie passt das zum Klimaschutz in Deutschland? Außerdem: Wie Manfred Weber Chef der EU-Kommission werden will.

Von Ann-Kathrin Büüsker

