Demonstrationen

Demonstranten am 10. Januar in der iranischen Hauptstadt Teheran. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Social Media)

Im Iran ist seit Tagen das Internet blockiert. Informationen sind deswegen nur spärlich verfügbar. US-Präsident Trump hatte Teheran gedroht, sollte das Land gewaltsam gegen Demonstranten vorgehen. Die New York Times meldete unter Berufung auf amerikanische Beamte, Trump sei in den vergangenen Tagen über neue militärische Optionen informiert worden. Während des Gazakriegs hatte es im Sommer US-Luftangriffe auf den Iran gegeben.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.