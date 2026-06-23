Der Bahnverkehr ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Die Techniker arbeiteten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Alle Züge des Regional- und Fernverkehrs sowie S-Bahnen würden vorläufig an Bahnhöfen zurückgehalten, bis eine sichere Weiterfahrt gewährleistet werden könne, heißt es weiter. Es komme zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Auch die Eisenbahngesellschaft metronom informierte über massive Einschränkungen und rief Reisende dazu auf, derzeit keine Fahrten mit Zügen anzutreten und geplante Reisen möglichst zu verschieben.

Die Ursache für die bundesweite Störung war zunächst unklar. Nach Informationen des RBB gehen die Sicherheitsbehörden momentan nicht von Sabotage aus. Vielmehr wird derzeit ein fehlerhaftes Update der Deutschen Bahn als Ursache vermutet.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.