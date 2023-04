Keine Zustimmung: Fans des 1. FC Köln zeigen der DFL im Stadion, was sie von den Investoren-Plänen halten. (IMAGO / foto2press / IMAGO / Oliver Zimmermann)

Die nächsten Schritte für den Einstieg eines Investors sind beschlossen: Am Dienstag (25.04.23) verkündeten Präsidium und Aufsichtsrat einstimmig, dass die Suche nach einem "strategischen Partner" fortgesetzt wird. Die Eckpunkte der Zusammenarbeit mit einem neuen Geldgeber sollen den 36 Profiklubs im Rahmen einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung am 24. Mai zur Entscheidung vorgelegt werden.

Die DFL will eine Tochtergesellschaft gründen, in der unter anderem die TV-Rechte gebündelt werden sollen. Der Investor soll dann eine Einmalzahlung von zwei bis drei Milliarden Euro an die DFL leisten. Derzeit nimmt die Deutsche Fußball-Liga etwas mehr als eine Milliarde pro Saison ein. Der Investor wird für dieses Geld an dieser Tochterfirma beteiligt, und zwar mit zwölfeinhalb bis 20 Prozent und das zeitlich begrenzt für 20 bis 30 Jahre. Die genauen Zahlen in dieser Hinsicht sind noch in der Verhandlung.

Ein grober Zeitplan steht bereits. Für den weiteren Verlauf will die DFL die Zahl der Interessenten auf drei Angebote reduzieren. Die Eckpunkte sollen den Profi-Mannschaften am 24. Mai dann bei einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung vorgelegt werden. Interessierte Investoren hatten bis zum 24. April 2023 Zeit, Angebote einzureichen. Es gab sechs bekannte Bewerber, alles Private-Equity-Firmen, die ihr Kapital in Unternehmen bereitstellen. Es ist aber nicht klar, ob alle sechs auch ein Angebot eingereicht haben. Generell gibt es nach wie vor wenig konkrete Infos.

Zum einen sehen die Pläne vor, die Digitalisierung zu stärken. Angedacht ist beispielsweise eine eigene Videoplattform, um selbst Videos an die Kunden zu verbreiten. Das erkennen auch einige Kritiker dieses möglichen Deals als sinnvoll an. Aber das Geld soll auch den Klubs zum Ausbau der Infrastruktur zur Verfügung stehen. Gestritten wird vor allem um Mittel zur Verstärkung der Spielerkader. Da befürchten gerade kleinere Klubs, dass wie beim TV-Geld der Großteil bei den Spitzenklubs landet.

Als Argument für den Investoreneinstieg dient die internationale Konkurrenzfähigkeit. DFL-Aufsichtsrat Hans-Joachim Watzke, zugleich auch Geschäftsführer von Borussia Dortmunds, verweist auf Frankreich und Spanien, die ähnliche Deals bereits abgeschlossen haben. Er sagte, dass auch Italien so ein Schritt ins Auge fasst. Zudem weist Watzke darauf hin, dass man durch Corona starke finanzielle Verluste erlitten hat.

In den Stadien kommte es immer wieder zu Fanprotesten gegen den Deal. Viele Fan-Bündnisse sagen sinngemäß "mehr Geld, mache dieses krankes System Profifußball auch nicht gesund". Es würde nur noch mehr Geld in noch höhere Gehälter und noch höhere Ablösesummen fließen. Zudem schenken die Fans dem Versprechen der DFL wenig glauben, dass dieser mögliche Investor keinen großen Einfluss nimmt. Denn wer Milliarden bereitstellt, der will natürlich mitreden, sagen die Fans. Sie befürchten, dass möglicherweise noch weitere neue Anstoßzeiten hinzukommen, oder Spiele wie der Supercup oder auch Ligaspiele ins Ausland verlegt werden.

Hans-Joachim Watzke vom BVB sagte in Richtung der Fans, man könne keine tollen Stars in der Bundesliga oder billige Eintrittskarten erwarten, wenn man sich einem Investoren-Einstieg komplett verweigern würde. Kritisch äußern sich aber auch einige unter der 36 Klubs der DFL aus der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Eckard Sauren, Vorstandsmitglied des 1. FC Köln, hat in der " Süddeutschen Zeitung " gewarnt, die DFL gibt auf diese Art und Weise Einnahmen aus der Zukunft schon heute aus. Denn wenn die TV-Einnahmen in den nächsten Jahrzehnten steigen, verliere man natürlich einen Teil des Geldes an den Investor.

DFL-Aufsichtsrat Hans-Joachim Watzke (IMAGO / Kirchner-Media / Neundorf)

Am Ende geht es darum, die Profi-Vereine zu überzeugen. Denn die müssen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen, bevor es zu dem Deal kommt. Das bedeutet: 24 der 36 Vereine der ersten beiden Bundesligen müssten sich offen für den Investor zeigen. Ist das bei der DFL-Mitgliederversammlung am 24. Mai der Fall, würden im nächsten Schritt die Medienrechte an die Tochter-Gesellschaft ausgelagert werden und der Prozess fortgesetzt.

Das ist nicht klar. Das Thema spaltet die Profi-Ligen. Es gibt öffentlich Zustimmung von einigen Vereinen, neben Watzke von Borussia Dortmund haben auch Verantwortliche von Union Berlin, dem VfL Bochum und Darmstadt 98 sich zustimmend geäußert. Kritiker fürchten aber eine ungleiche Gelderverteilung, die dem Wettbewerb der Liga schaden könnte. In Frankreich hatte bei einem ähnlichen Deal zum Beispiel die Top-Mannschaft Paris St. Germain mehr als das doppelte an Geld erhalten als andere Vereine in der Liga.