Deutscher Landkreistag fordert Kompensation für Entlastungsprämie. (Sebastian Kahnert / dpa / Sebastian Kahnert)

Hauptgeschäftsführer Ruge sagte der Funke Mediengruppe, allein bei den Landkreisen, Städten und Gemeinden arbeiteten rund 2,6 Millionen Tarifbeschäftigte. Für die Kommunen würden daher 2,6 Milliarden Euro an Zusatzkosten entstehen. Bei einer Übertragung auf die Beamten käme ein weiterer Milliardenbetrag dazu. Angesichts der prekären Finanzsituation auf kommunaler Ebene müsse geklärt werden, ob der Bund zu einer Kompensation bereit sei, betonte Ruge.

Der Koalitionsausschuss hatte wegen der stark gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs beschlossen, die Mineralölsteuer für zwei Monate um 17 Cent je Liter zu senken. Zudem können Arbeitgeber Beschäftigten eine steuerfreie sogenannte "Entlastungsprämie" von 1.000 Euro zahlen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.