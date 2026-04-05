Hohe Kraftstoffpreise

Bereits 2022 habe es ein solches Instrument als Notfallreaktion auf die hohen Energiepreise gegeben. Es sei wichtig, sicherzustellen, dass die Lasten fair verteilt würden. Unterzeichnet ist der Brief von Bundesfinanzminister Klingbeil sowie seinen Amtskollegen aus Österreich, Italien, Portugal und Spanien.
Bundeswirtschaftsministerin Reiche, CDU, zeigte sich offen für eine befristete Anhebung der Pendlerpauschale. Die Koalition prüfe zudem, ob sie die Stromsteuer für private Haushalte senke, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Forderungen nach staatlichen Tankrabatten sowie einem Tempolimit lehnte Reiche ab.
Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.