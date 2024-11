Nach Entscheidung des Strafgerichtshofs

Man zolle dem Strafgerichtshof in Den Haag Respekt. Deutschland gehöre zu seinen größten Unterstützern. Aus der deutschen Geschichte heraus, resultiere aber auch eine besondere Verantwortung für Israel. Die beiden Länder verbinde eine einzigartige Beziehung, erklärte Hebestreit. Die Entscheidung des Haager Gerichts rief unterschiedliche Reaktionen in der Welt hervor. Ungarns Regierungschef Orban lud Netanjahu demonstrativ in sein Land ein . Der Haftbefehl werde nicht vollstreckt. Andere Staaten wie die Niederlande kündigten an, Netanjahu zu verhaften, sollte er einreisen. Die USA, die kein Vertragsstaat des Gerichtshofs sind, lehnten die Haftbefehle grundsätzlich ab