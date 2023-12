Deutschlandticket vor dem Aus? Was es bedeutet, wenn ein Landkreis ausschert. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Ist nach nicht einmal einem Jahr Schluss? Am 1. Mai 2023 wurde das Deutschlandticket eingeführt. Seitdem können Abonnentinnen und Abonnenten für 49 Euro im Monat bundesweit mit Bussen, Bahnen und Regionalzügen reisen. Das wird sich nun ändern, denn der erste Landkreis ist ausgestiegen. Was bedeutet das für die Zukunft des 49-Euro-Tickets?

In Stendal wird das Deutschlandticket ab 1. Januar 2024 in Stadt- und Überlandbussen nicht mehr gelten. Wer mit dem Bus fahren möchte, wird sich ein zusätzliches Ticket kaufen müssen. In Zügen wird das Deutschlandticket weiterhin seine Gültigkeit behalten.

Das hat der Kreistag des Landkreises mit den Stimmen von CDU, FDP und "Pro Altmark" am 7. Dezember knapp entschieden. Der Landkreis, der rund 65 Kilometer nördlich von Magdeburg liegt, wird das Deutschlandticket somit nicht weiter bezuschussen.

40.000 Euro hätte es das Ticket nach Berechnungen des Landkreises allein in den ersten vier Monaten des kommenden Jahres gekostet, sagt Annegret Schwarz gegenüber dem Tagesspiegel. Die CDU-Politikerin ist Vorsitzende des Stendaler Kreistags.

Der Zuschuss sei zu teurer für den Landkreis, der 18 Millionen Euro Schulden hat. Außerdem werde das Ticket von zu wenigen Fahrgästen genutzt.

Das Infrastrukturministerium von Sachsen-Anhalt wertet den Vorstoß des Landkreises als Einzelfall. Allerdings haben bereits weitere Landkreise in Sachsen-Anhalt, darunter der Altmarkkreis Salzwedel, die Weiterführung des Deutschlandtickets infrage gestellt.

Das Problem ist überall die Finanzierung. Die Landkreise fordern von Bund und Ländern, die Mindereinnahmen des ÖPNV dauerhaft und in voller Höhe auszugleichen, die durch die Einführung des 49-Euro-Tickets entstanden sind.

Die Bundesländer müssten für Rechtssicherheit sorgen, mahnte der Deutsche Landkreistag nach der Entscheidung in Stendal. „Wir halten den Kreistagsbeschluss für konsequent“, sagte Landkreistag-Präsident Reinhard Sager gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

„Die Länder müssen die Landkreise und Städte zur Anwendung des Deutschlandtickets verpflichten und damit auch die Finanzierungsverantwortung übernehmen“, so Sager. Täten sie das nicht, sei die Konsequenz, dass auch andere Kommunen das Ticket einstellen oder den öffentlichen Nahverkehr einschränken werden.

„Wenn mehrere Kommunen so reagieren wie der Landkreis Stendal, dann wäre das auf jeden Fall der Tod des Deutschlandtickets“, sagte Detlef Neuß am 12. Dezember im MDR-Fernsehen. Es bestehe die Gefahr eines Flickenteppichs, so Bundesvorsitzende des Verbands "Pro Bahn".

Für die rund zehn Millionen Fahrgäste, die das Deutschlandticket nutzen, ist das bitter. Denn das Deutschlandticket hatte bislang den Vorteil, dass sich Reisende keine Gedanken über ihre Fahrkarte machen mussten, wenn sie mit dem ÖPNV innerhalb der mehr als 60 Tarif- und Verkehrsverbünde unterwegs waren.

Darüber hinaus ist die Entscheidung aus Stendal ein Zeichen an andere Kommunen. Sie zeigt, wie einfach der Ausstieg aus dem 49-Euro-Ticket möglich ist.

„Wir müssen unbedingt einen Domino-Effekt verhindern“, unterstreicht Dirk Flege, Geschäftsführer des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene, am Mittwoch gegenüber dpa. „Wir dürfen nicht darauf warten, dass jetzt Landkreis um Landkreis diese Debatte führt und schlimmstenfalls aus dem Deutschlandticket aussteigt.“ Bund und Länder müssten für 2024 Finanzierungssicherheit schaffen.

Das FDP geführten Verkehrsministerium teilte unterdessen über eine Sprecherin mit, dass man den geplanten Ausstieg des Landkreises nicht nachvollziehen könne. Sie betonte zugleich, dass nicht der Bund, sondern die Länder und Kommunen für die Umsetzung des Deutschlandtickets zuständig seien. Man erwarte nun, dass "rasch Lösungen gefunden werden".

rey