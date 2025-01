Nach Aschaffenburg

CDU und CSU hätten ihr Angebot angenommen, in der "Schicksalsfrage der Migration" im Bundestag gemeinsam mit der AfD zu stimmen. Das sei eine gute Nachricht für das Land. Ihre Partei habe geliefert, nun müsse die Union auch liefern . Die Unionsfraktion will in der kommenden Woche im Bundestag Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik einbringen. Fraktionschef Merz sagte in Berlin, man werde die Anträge unabhängig davon einbringen, wer zustimme. Damit nimmt die Union in Kauf, dass es Mehrheiten dafür mit der AfD geben könnte.