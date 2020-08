"Efrat Alony ist vielleicht die beste Jazzsängerin, die wir zur Zeit in Deutschland haben", äußert sich die Nürnberger Zeitung über die Künstlerin. 1975 wurde sie als Tochter irakischer Einwanderer in Haifa, Israel geboren. Neugierig auf die Schallplattensammlung ihres Vaters, machte Efrat Alony die Bekanntschaft mit den Klängen der Beatles, Pat Methenys und Joni Mitchells, und beschloss, nach Ende der Schul- und Militärzeit Musikerin zu werden. Sie studierte Jazz- und klassischen Gesang in Ramat haScharon und Boston, und ging Ende der Neunzigerjahre nach Berlin, wo sie ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik Hanns Eisler abschloss.

Wilder Stilmix

Die deutsche Hauptstadt ist seitdem die Wahlheimat der experimentierfreudigen Vokalistin. In ihre Musik mischt sie Elemente aus Jazz, Rock und Pop und bezieht auch elektronische Klänge mit ein. Seit 2009 ist Efrat Alony außerdem Professorin für Jazzgesang an der Hochschule der Künste in Bern.





Musik-Laufplan

Titel: The way

Länge: 04:58

Interpretin: Me'Shell Ndegéocello

Komponistin: Me'Shell Ndegéocello

Label: Reprise Records

Best.-Nr: 246033-2

Plattentitel: Peace beyond passion



Titel: Lights on/off

Länge: 05:21

Interpretin: Efrat Alony

Komponisten: Efrat Alony, Mark Reinke

Label: Enja Records

Best.-Nr: 9523-2

Plattentitel: Dismantling dreams



Titel: Undertow

Länge: 05:26

Interpretin: Sidsel Endresen

Komponisten: Sidsel Endresen, Roger Ludvigsen, Audun Kleive

Label: Emarcy Records

Best.-Nr: 548195-2

Plattentitel: Undertow



Titel: Siren's song

Länge: 05:43

Interpret: Kenny Wheeler

Komponist: John Taylor

Label: Justin Time

Best.-Nr: 8465-2

Plattentitel: Siren's song



Titel: Joga

Länge: 05:05

Interpretin: Björk

Komponistin: Björk Gudmundsdottir

Label: Polydor

Best.-Nr: 539166-2

Plattentitel: Homogenic



Titel: Silent seekers

Länge: 09:42

Interpreten: Ed Partyka Jazz Orchestra feat. Efrat Alony

Komponistin: Efrat Alony

Label: Mons Records

Best.-Nr: MR874510

Plattentitel: Songs of love lost



Titel: Both sides now

Länge: 05:46

Interpretin: Joni Mitchell

Komponistin: Joni Mitchell

Label: RHINO

Best.-Nr: 247620-2

Plattentitel: Both sides now



Titel: Do not as I do

Länge: 03:44

Interpretin: Hanne Hukkelberg

Komponistin: Hanne Hukkelberg

Label: Propeller Recordings

Best.-Nr: PRR 02

Plattentitel: Little things