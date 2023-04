Ende einer Ära

Das Dorf Wattenbacherau und der Kühlturm des AKW "Isar 2" (imago / Dirk Sattler)

Dies hätte eigentlich schon zum Jahreswechsel erfolgen sollen. Wegen der russischen Invasion der Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise wurde der Betrieb der drei Meiler verlängert. Beschlossen hatte den Atomausstieg die schwarz-gelbe Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel nach der Atomkatastrophe von 2011 im japanischen Fukushima. Damit enden jetzt mehr als sechs Jahrzehnte Nutzung der Atomenergie zur Stromerzeugung in Deutschland. Das erste Kernkraftwerk in der Bundesrepublik hatte 1960 und das erste in der DDR 1966 den Betrieb aufgenommen.

Anhaltende Kritik

Noch am Tag vor der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland hatten Politiker verschiedener Parteien ihre Kritik am Ausstieg bekräftigt. CDU-Chef Merz sagte dem NDR, es könne nicht sein, dass Deutschland drei Kernkraftwerke vom Netz nehme, die die sichersten der Welt seien. CSU-Chef Söder sprach von einem traurigen Kapitel deutscher Energiepolitik. AfD-Chefin Weidel forderte, die Koalition solle die Abschaltung stoppen und auf die Bürger in Deutschland hören.

Aus der FDP hieß es, die Kernkraftwerke sollten betriebsbereit gehalten werden. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Stockmeier sagte im Deutschlandfunk, der Krieg in der Ukraine schaffe eine neue Situation, in der weitere Stromkapazitäten möglicherweise gebraucht würden. Bundesumweltministerin Lemke von den Grünen betonte dagegen, ein solcher Reservebetrieb sei rechtswidrig und mit erheblichen Kosten verbunden. Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Haßelmann und Dröge erklärten, Atomkraft sei gefährlich und eine Technologie von gestern.

