Renate Künast hebt bedrohlich einen Zeigefinger in die Luft – neben dem Foto ist in großen Lettern zu lesen: "Grünen Politikerin gerät in Erklärungsnot".

Solche und ähnliche Bilder finden sich immer häufiger im Netz. Wie stark schüren sie Hass, untermauern den sogenannten Hate Speech und machen den einen oder anderen Text damit umso gefährlicher?

"In der öffentlichen Debatte wird oft unberücksichtigt gelassen, dass oft auch Bilder zum Hass eingesetzt werden", sagte der Kulturwissenschaftler Daniel Hornuff im Deutschlandfunk. "Sie unterstützen den Hass und dramatisieren ihn."

Blütezeit für Verschwörungstheorien

Ein Bild, so Hornuff, funktioniere in der Regel im Kontext, sei weniger eindeutig und wirke suggestiver. "Juristisch ist es nicht so leicht zu fassen, strafrechtlich stehen die Texte im Vordergrund."

Daniel Hornuff: "Hassbilder" Wagenbach Verlag, Reihe: Digitale Bildkulturen, 10 Euro