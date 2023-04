Cannabis-Legalisierung

Fortschrittlich, wirkungslos oder gefährlich?

Die Ampelkoalition will Besitz und Anbau von Cannabis begrenzt ermöglichen. Doch statt Verkauf in Geschäften plant sie Modellprojekte und ein kompliziertes Abgabesystem. Zudem warnen Mediziner vor Gefahren für Jugendliche. Was taugt das neue Konzept?

Engels, Silvia | 17. April 2023, 10:08 Uhr