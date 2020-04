Seit Anfang der Woche sind in Deutschland ersten Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Kraft, unter anderem dürfen bestimmte Geschäfte wieder öffnen, in einigen Bundesländer auch öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise Zoos. Und die Diskussionen um weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden bereits lauter. Bundeskanzlerin Angela Merkel jedoch rief dazu auf, nicht leichtsinnig zu werden und bei der Einhaltung der Regeln nicht nachzulassen.

Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor der Gefahr, dass die Menschen in der Coronakrise leichtsinniger werden könnten. Dies sei bereits bei den Öffnungen der Geschäfte zu sehen gewesen. Er warnte davor, bereits über neue Lockerungen das Maßnahmen zu sprechen. Zunächst müsste abgewartet werden, wie sich die bereits beschlossenen Lockerungen auswirkten. Es dürfe nicht zu neuen Infektionsfällen kommen, sonst drohe erneut ein exponentielles Wachstum und dann müsste die beschlossenen Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

Bekämpfung der Pandemie könnte sehr viel länger dauer

Die Debatte um das weitere Vorgehen in der Coronakrise werde falsch geführt, meinte Lauterbach. "Man hätte den Menschen sagen müssen: Wir haben noch nichts erreicht." Es sei lediglich die gefährliche schnelle exponentielles Ausbreitung des Virus verhindert worden, aber noch seien mehr als 98 Prozent der Bevölkerung nicht immun. Es müsste nun kommuniziert werden, dass die Bekämpfung der Coronapandemie sehr viel länger dauer könnte - nach neueren Studien der Havard Universität möglicherweise bis 2022.

