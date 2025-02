Transgender im Sport

Wie Donald Trump das IOC unter Druck setzt

Per Dekret versucht US-Präsident Trump, Transsportlerinnen von Frauen-Wettbewerben auszuschließen – nicht nur in den USA, sondern im gesamten Weltsport. Mit der Ankündigung, keine Visa an Transsportlerinnen zu vergeben, setzt er das IOC unter Druck.