Die Nachfolge von Thomas Bach als IOC-Präsident wird 2025 entschieden. Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbands, ist einer der potenziellen Kandidaten. (picture alliance / Xinhua News Agency / Li Ming)

Die Amtszeit von Thomas Bach als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) neigt sich dem Ende zu. Seit 2013 leitet Bach das IOC und wird 2025 nach den maximal zulässigen zwölf Jahren in dieser Funktion ausscheiden.

Ban Ki Moon, der Vorsitzende der IOC-Ethikkommission, erinnerte in einem Brief an alle IOC-Mitglieder daran, dass bei der Wahl Vorschriften der olympischen Charta und des Ethikkodexes strikt beachtet werden müssen. Welche Vorgaben macht die olympische Charta für die Wahl des IOC-Präsidenten?

Um Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu werden, muss der Kandidat bereits ein Mitglied des IOC sein. Die Bewerber müssen aus dem Kreis der eingeladenen IOC-Mitglieder stammen, zu dem auch Adelige aus dem Nahen Osten und Europa, ein amtierender Staatschef – der Emir von Katar –, ehemalige Diplomaten und Abgeordnete, Industrielle, Führungspersönlichkeiten von Sportverbänden sowie Athleten gehören.

Diese Wähler dürfen ihren bevorzugten Kandidaten nicht öffentlich unterstützen. Kandidaten dürfen keine Wahlvideos veröffentlichen, keine öffentlichen Versammlungen organisieren und nicht an öffentlichen Debatten teilnehmen.

Die Kandidatur muss mindestens drei Monate vor der Session, in der die Wahl stattfindet, eingereicht werden. In Ausnahmefällen kann die IOC-Exekutivkommission diese Frist anpassen. Die Kandidatenliste für die Nachfolge von Thomas Bach wird am 16. September 2024 veröffentlicht.

Die Wahl des IOC-Präsidenten erfolgt in geheimer Abstimmung während einer IOC-Session. Im aktuellen Fall wird die Nachfolge von Thomas Bach bei der 143. IOC-Session (18. bis 21. März 2025) in Athen entschieden. Das neue Mandat beginnt am 24. Juni 2025.

Der gewählte Präsident wird für eine Amtszeit von acht Jahren ernannt. Nach dieser ersten Amtszeit besteht die Möglichkeit, für eine einmalige Verlängerung um vier Jahre wiedergewählt zu werden.

Zudem muss der Präsident während seiner gesamten Amtszeit Mitglied des IOC bleiben und die Vorschriften der olympischen Charta einhalten, einschließlich der Altersgrenze von 70 Jahren. Wird ein Mitglied 70 Jahre alt, endet seine Mitgliedschaft - es sei denn, die Exekutive schlägt eine einmalige Verlängerung um vier Jahre vor, die von der IOC-Session bestätigt werden muss.

Der 70-jährige Bach, der 2013 den Belgier Jacques Rogge ablöste und 2021 für eine weitere Amtszeit auf dem IOC-Chefposten bestätigt wurde, bleibt also der olympischen Charta treu.

Wenn ein IOC-Mitglied seine Funktion als aktiver Athlet, als Präsident oder als leitender Funktionär eines Nationalen Olympischen Komitees (NOC) oder einer Internationalen Föderation (IF) allerdings verliert, endet auch seine Mitgliedschaft im IOC automatisch - und damit auch die Amtszeit als Präsident.

Der IOC-Präsident darf zudem nicht gleichzeitig Präsident eines Nationalen Olympischen Komitees (NOC) oder einer internationalen Sportorganisation sein, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden. Die Einhaltung dieser Richtlinien wird durch die IOC-Ethikkommission überwacht.

Für Sebastian Coe, einer der möglichen Kandidaten, gibt es daher viele Hürden auf dem Weg zum IOC-Thron: Er ist 67 Jahre alt und Präsident des Leichtathletik-Weltverbands. Seine IOC-Mitgliedschaft ist an dieses Präsidentenamt gebunden. Seine Amtszeit endet jedoch 2027 nach zwölf Jahren. Die Alters-Genehmigung für Coe durch das IOC-Exekutivkomitee würde ebenfalls während einer Präsidentschaft von 2025 bis 2033 ablaufen.

Ein weiterer erwarteter Kandidat, IOC-Vizepräsident Juan Antonio Samaranch Jr., der im November 65 wird, könnte ebenfalls rechtliche Hürden mit der Altersgrenze von 70 Jahren haben.

Sollte der IOC-Präsident aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht in der Lage sein, seine Aufgaben zu erfüllen, übernimmt der dienstälteste Vizepräsident vorübergehend seine Aufgaben.

Neben Alter und IOC-Mitgliedschaft könnten für die anstehende Wahl auch noch andere Faktoren entscheidend werden, sagte Jürgen Mittag, Politikwissenschaftler von der Deutschen Sporthochschule Köln, im Deutschlandfunk: "Meines Erachtens spielt die Kategorie Geschlecht ein ganz zentrale, wichtige Rolle", sagte er.

Eine Frau an der IOC-Spitze gab es bislang noch nicht. "Das wird sicherlich ein starkes Argument sein, inwieweit der Modernisierungskurs auch über diesen Aspekt zu regulieren sei."

Ein weiterer Faktor sei die Herkunft des möglichen neuen IOC-Präsidenten. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Staaten jenseits von Europa sich Gehör verschaffen, nicht nur als Staaten, sondern auch als Mitgliedsverbände, wird auch nicht ganz gering zu betrachten sein", analysiert Mittag.

"Das internationale Sportwesen steht nach wie vor vor einer Zerreißprobe, gerade was die Haltung zu Russland oder im russisch-ukrainischen-Krieg betrifft", sagte Mittag. Der neue IOC-Präsident - oder die neue Präsidentin - steht auch vor der Herausforderung, die Spaltung in der Sportwelt nicht größer werden zu lassen.

In der Russlandfrage standen in den vergangene Jahren häufig die westlichen Verbände gegen den Rest der Welt. "Da wird es Aufgabe eines künftigen IOC-Präsidenten sein, die Einheit zu wahren", sagte Mittag.

Darüber hinaus stünden noch Herausforderungen wie die Fragen über das europäische Sportmodell oder über das Monopol internationaler Sportverbände bei der Ausrichtung von Weltmeisterschaften im Raum. "Dann sieht man, welche Herausforderungen absehbar auf das IOC und auf den Weltsport insgesamt zukommen. Und die Frage der Einheit, die Wahrung der Einheit, ist sicherlich eine der zentralen, wenn nicht sogar die zentrale Herausforderung."

og