Stand der Dinge

(dpa / Pleul)Treibhausgase auf Rekordniveau

Mehr Wirtschaftswachstum, mehr CO2-Emissionen: Die USA, China und Indien sind für 70 Prozent des weltweiten Anstiegs der Treibhausgase im vergangenen Jahr verantwortlich. Die Erderwärmung schreitet voran - zu den Folgen gehört der Hitzesommer 2018. Immerhin: Gegen den Trend sanken die Emissionen in der EU.

(dpa / Patrick Pleul)Wetterrekorde und eine düstere Prognose

Das heiße und trockene Wetter des vergangenen Jahres in Mitteleuropa sei "ungewöhnlich lange stabil" gewesen, sagen die Autoren des Europäischen Klimaberichts. Das Phänomen könnte immer häufiger auftreten und größere Flächen treffen – mit drastischen Folgen für die Nahrungsmittel-Versorgung.

(dpa / KEYSTONE / Eddy Risch)"Schlafwandeln in die Katastrophe"

Der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums liest sich wie ein Thriller. Die Lage in der Welt ist demnach insgesamt riskanter geworden – der Wille, globale Probleme global zu lösen, geringer. Zu den Gefahren zählen neben den Folgen des Klimawandels auch die Zunahme von Depressionen und Abstiegsängsten.

(imago/ZUMA Press)Wetterextreme als Migrations-Auslöser

Die wärmsten Jahre seit Beginn der Klima-Aufzeichnungen, der Meeresspiegel mit neuem Rekordstand und immense Schäden aufgrund von wetterbedingten Extremereignissen: Der Bericht der Weltwetterorganisation WMO für das Jahr 2018 gibt Anlass zu großer Sorge, warnt UN-Generalsekretär António Guterres.

(Ingo Wagner, dpa picture-alliance)US-Militär sieht Klimawandel als Bedrohung

US-Präsident Donald Trump bestreitet die Existenz der menschengemachten Erderwärmung. Das Pentagon hingegen vertraut den Wissenschaftlern der NASA – und sieht konkrete Gefahren für die Einsatzbereitschaft der Truppe

Interviews

(imago/ IPON) "Es geht um die Zukunft der jungen Generation"

Für die "Fridays for Future"-Bewegung gehen viele Schüler lieber auf die Straße als in den Unterricht. Zu Recht, sagt Carl-Friedrich Schleussner von der Denkfabrik Climate Analytics im Dlf. Die Politik müsse in Klimafragen viel stärker die Interessen der jungen Generation berücksichtigen.

(dpa/Kay Nietfeld)"Der Wandel wird in vielen Gesellschaften schmerzhaft sein"

Beim "Global Solutions Summit" in Berlin suchen Experten nach globalen Lösungen für Klimakrisen, Gewalt oder Armut. Wichtig sei dabei stets, ökonomischen, technischen und politischen Fortschritt mit sozialem Fortschritt zu verknüpfen, sagte Markus Engels, Generalsekretär der Initiative, im Dlf.

(imago/Christian Mang)"Wir müssen neue Wohlstandsmodelle entwickeln"

Eine Verhaltensänderung von Menschen in Bezug auf den Klimaschutz lasse sich nicht über Verbote herbeiführen, sagte die Soziologin Anita Engels im Dlf. Die Rahmenbedingungen im Alltag müssten sich ändern. Hoffnung setzt sie in die Jugend, bei der sich ein Kulturwandel beobachten lasse.

(dpa / Michael Kappeler)Klimaaktivistin Neubauer: "Irritiert, dass sich wenig Ältere anschließen"

Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Haltung von CDU/CSU und SPD in der Klimakrise kritisiert. "Wir sehen, dass es an allen Ecken und Enden am politischen Willen mangelt", sagte Neubauer im Dlf. Es sei höchste Zeit, dass nicht nur die junge Generation auf die Straße gehe, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

(pa / Kay Nietfeld)Umweltministerin: "Zeit für Symbole in der Klimaschutzpolitik ist vorbei"

In der Klimaschutzpolitik sei in den vergangenen Jahren zu wenig passiert, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) im Dlf. Doch das geplante, "sehr gute" Klimaschutzgesetz werde nun klare Regeln vorgeben, um die verbindlich festgelegten Klimaschutzziele 2030 zu erreichen.

Hintergrund

(dpa / Christophe Gateau)Flugreisen: Steuerfreie Klimasünde

Die Luftfahrtbranche bleibt billig und beliebt – trotz Klimawandel und Flugscham. Umweltschützer kritisieren Privilegien für die Branche, etwa dass Kerosin nicht besteuert wird. Aber allmählich zeichnet sich ein politisches Umdenken ab.

(imago stock&people)Australiens Kampf gegen die Folgen der Erderwärmung

Rekordhitze im Süden und Jahrhundertüberschwemmungen im Nordosten, verheerende Buschfeuer in Tasmanien und Springfluten an den Küsten: Nie waren die Folgen des Klimawandels sicht- und spürbarer. Ganze Landesteile könnten auf Dauer unbewohnbar werden.

(picture alliance / Tom Mihalek)New Jerseys Küsten – vom Meer bedroht

Der US-Bundesstaat New Jersey ist von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen: Der Meeresspiegel steigt, regelmäßig wird die Küstenregion von Hochwasserfluten geschädigt. Nun sollen Küstenbewohner ins sichere Landesinnere umgesiedelt werden – doch viele wehren sich.

(pa / Yonhap)Kehrseite der Energiewende

Im Dreiländereck Bolivien, Chile, Argentinien sollen 70 Prozent der weltweiten Lithium-Vorkommen lagern. Der Rohstoff wird gebraucht, um Elektro-Auto-Batterien herzustellen. In Zeiten der Energiewende wächst der Bedarf nach Lithium rasant. Doch dessen Abbau zerstört die Lebensgrundlage der indigenen Bevölkerung.

Klimaschutz

(picture alliance / Jens Büttner)"Elektroautos sind nicht die sofortige Wunderwaffe"

Mit Elektroautos könnten bis 2050 mehr als 60 Prozent C02 eingespart werden, sagte der Klimaforscher Felix Creutzig im Dlf. Voraussetzung sei, dass der Strom für die Fahrzeuge emissionsfrei produziert werde. Alternative Verkehrsmittel wie Fahrrad, Bus und Bahn sollten trotzdem gestärkt werden.

(Deutschlandradio/Anke Petermann)Die Städte und die globale Erwärmung

Die Städte sind Teil des Problems bei der Erderwärmung. Denn hier würden mehr als 60 Prozent des CO2-Ausstoßes verursacht, so Bundesumweltministerin Svenja Schulze auf der ICCA2019. Doch die Städte sind auch ein wichtiger Teil der Lösung, betonte sie und forderte den Schulterschluss der Kommunen.

(imago/ Florian Gaertner)Kommunen fordern Hilfe beim Klimaschutz

Die Kommunen wollen vom Bund, aber auch von den Ländern einen bundesweiten "Masterplan Klimaschutz". Die bestehenden Förderprogramme reichen ihnen nicht aus. Denn die Städte befinden sich in einem Balanceakt. Sie müssen Maßnahmen für den Klimaschutz und gleichzeitig Baupolitik unter einen Hut bringen.