Nach Angaben der Flugabwehr waren unter anderem die Städte Dnipro und Charkiw Ziel von Drohnenangriffen. Neben den Drohnen waren Medienberichten zufolge auch russische Kampfflugzeuge im Einsatz. Zudem seien die Großstadt Saporischschja und deren Umgebung mit gelenkten Fliegerbomben angegriffen worden.
Möglicherweise hatte die Ukraine am Abend auch Drohnen in Richtung Russland gestartet. Die Flughäfen von Kaluga, Wolgograd und Saratow stellten ohne nähere Angabe von Gründen vorübergehend den Flugbetrieb ein, üblicherweise ein Hinweis auf Drohneneinflüge. Die ukrainischen Streitkräfte äußerten sich dazu nicht.
