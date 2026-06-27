Ein Berliner Architekt fordert, Städte stärker zu begrünen. Hier ein Archivbild aus einem heißen Sommer in Berlin (picture alliance / Kay Nietfeld / dpa)

Erst gestern war in Saarbrücken mit 41,3 Grad der bisherige Spitzenwert gemessen worden.

Wegen der Hitze kommt es unter anderem zu Schäden auf den Asphalt- und Betondecken von Autobahnen . Die Folge sind Teilsperrungen, etwa auf der A2 zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Laut ADAC gelten zudem Geschwindigkeitsbegrenzungen.

"Nicht dringend notwendige Bahn-Reisen verschieben"

Die Deutsche Bahn und weitere Eisenbahnverkehrsbetriebe riefen ihre Fahrgäste auf, wegen der Hitze zu Hause zu bleiben. Nicht dringend notwendige Reisen im Fern- und Regionalverkehr sollten verschoben werden, so der Appell der Bahn und des Bundesverbands Schienennahverkehr (BSN). Gebuchte Tickets können den Angaben zufolge kostenlos storniert werden.

In Nordrhein-Westfalen stellte ein Privatbahnbetreiber mehrere Linien vorübergehend ein. Am Freitagnachmittag war in dem bevölkerungsreichsten Bundesland ein Regionalexpress bei Bonn evakuiert worden, weil er nicht mehr weiterfahren konnte.

Städte rufen zum Wassersparen auf

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund rief alle Bürger zum Wassersparen auf.

Vereine sollten beispielsweise kein Wasser für Tennisplätze oder Golfanlagen verschwenden, sagte der Hauptgeschäftsführer Berghegger der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bei Unverständnis müssten die Behörden zu Verboten greifen.

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Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.