Energieversorgung

Polizei und Feuerwehr im Einsatz. (Matthias Bein)

Die genauen Ursachen für die Feuer sind unklar.

In Bonn rückten die Einsatzkräfte gestern Abend aus, weil sich Flammen gleich an zwei Trafostationen ausgebreitet hatten. Im Süden der Stadt waren Haushalte mehrere Stunden ohne Strom. Die Stadtwerke hätten das Problem kurz nach Mitternacht lösen können, hieß es. Auch in Kerpen brannte es an einer Transformatorenstation. In den umliegenden Straßen kam es zu Rauchentwicklung. Mehrere Menschen wurden vor Ort untersucht, eine in ein Krankenhaus gebracht. Auch hier fiel stellenweise der Strom aus, teilweise bis heute früh.

Hitze führt vermehrt zu Brandentwicklungen an Trafostationen

Über Trafostationen nehmen örtliche Stromversorger elektrische Energie aus dem Mittelspannungsnetz auf und regeln sie auf 230 beziehungsweise 400 Volt herunter. Anschließend wird sie über lokale Ortsnetze an die Endverbraucher verteilt. In Deutschland gibt es mehrere hunderttausend Trafostationen.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.