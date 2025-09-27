"Interview der Woche"

Der israelische Ex-Geheimdienstchef Ami Ajalon gibt seine Stimme zur Wahl 2007 ab (dpa / picture alliance / Doron Golan-Jini)

Ajalon war bis zum Jahr 2000 Chef des Geheimdienstes Schin Bet und Verfechter einer Zweistaatenlösung. Durch eine Realität von zwei Staaten würde die Hamas-Ideologie aus seiner Sicht gebrochen. Die Anerkennung eines Staates Palästina wäre zudem eine Botschaft an die Radikalen auf beiden Seiten des Konflikts.

Den Angriff der israelischen Luftwaffe auf die Hamas-Führung im Katarer Exil bezeichnete Ajalon als nicht gerechtfertigt und ineffektiv. Er vertrete mit der großen Mehrheit der Israelis die Auffassung, dass es eine Operation gewesen sei, um ein Abkommen zur Befreiung der Geiseln zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.