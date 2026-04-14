Nach Iran-Krieg

Würde es im Sicherheitsrat zu einer entsprechenden Resolution kommen, könne er sich nicht vorstellen, dass sich Staaten dem verweigern würden, sagte der ehemalige deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen im Deutschlandfunk. Zurzeit könne man jedoch nicht absehen, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickeln werde. Trumps Blockade der Straße von Hormus zeige, dass die USA kein wirkliches Konzept verfolgten. Die Kriegsführung des Präsidenten sei von Ad-hoc-Entscheidungen geprägt. Zudem seien im Iran noch brutalere Machthaber am Zug als der getötete Ajatollah Chamenei. Das Regime kämpfe ums Überleben und sei zu allem fähig, erklärte Heusgen.
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Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.