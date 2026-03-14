Iran-Krieg

Christoph Heusgen, ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Heusgen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gebe keinerlei seriöse Zweifel daran, dass dieser Angriff gegen das Völkerrecht verstoße. Die UNO-Charta erlaube Gewaltanwendung allein mit Billigung des Sicherheitsrates oder in Selbstverteidigung gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff.

Heusgen sagt außerdem, er habe immer dazu geraden, Distanz zum iranischen Präsidenten zu halten. Er erwarte von der iranischen Führung keine Kapitulation und keine weitreichenden Zugeständnisse. Ein gutes Endes des Krieges hielt Heusgen in absehbarer Zeit für schwer vorstellbar.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.