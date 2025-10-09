Es könnte bald einen Waffenstillstand im Gazastreifen geben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Shabtai Gold)

Ihr im Exil lebender Chef al-Hayya sagte dem Sender "Al-Dschasira", es gebe entsprechende Bestätigungen der US-Regierung und der Vermittler.

Unterhändler Israels und der Hamas hatten in Ägypten in der Nacht auf Donnerstag dem ersten Schritt des Plans zugestimmt. Nach Angaben von US-Präsident Trump sollen die israelischen Geiseln am Montag oder Dienstag aus der Gefangenschaft der Hamas freikommen. Trump will nach eigenen Angaben schon am Sonntag in den Nahen Osten reisen. Das Abkommen sieht zudem die Freilassung von rund 2.000 palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen sowie eine Waffenruhe vor, deren offizieller Beginn aber noch unklar ist. Außerdem sollen sich die israelischen Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückzuziehen.

International wurde die Vereinbarung begrüßt. Bundeskanzler Merz sagte, die Entwicklung "mache Mut". In Israel und im Gazastreifen gingen jubelnde Menschengruppen auf die Straßen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.