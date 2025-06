Los Angeles

Einsatz gegen Proteste: US-Regierung entsendet Nationalgarde

In Los Angeles in Kalifornien haben die ersten von 2.000 Soldaten der Nationalgarde ihre Stellungen bezogen. Sie befinden sich gegen den Willen des Bundestaates im Einsatz. US-Präsident Trump hat die Soldaten entsandt, um die Proteste in der Stadt gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE zu stoppen.