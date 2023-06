Annika Hocke und Robert Kunkel gingen für bessere Trainingsbedingungen nach Italien, weil der Standort in Berlin nicht mehr konkurrenzfähig ist. Doch das hat seinen Preis. (IMAGO / Kenjiro Matsuo)

Annika Hocke und Robert Kunkel gehören zur internationalen Eiskunstlaufelite: Deutsche Meister, EM-Dritter und 9. Platz bei der WM stehen für das Berliner Eiskunstlaufpaar als jüngste Erfolge auf dem Papier.

Doch das Paar plagen finanzielle Sorgen. Aufgrund der mangelhafte Sportförderung in Deutschland stehen die beiden finanziell vor dem Aus.

Berlin als Standort extrem im Niedergang

Als eines der letzten Eislaufpaare haben Hocke-Kunkel Deutschland für ihre Wettbewerbsvorbereitungen das Land verlassen, um sich internationalen Standards angleichen zu können. Berlin als Standort reichte mit seinen Bedingungen schlicht nicht mehr aus, vergangenes Jahr sind Hocke-Kunkel nach Bergamo in Italien gegangen. "Der Standard ist in Berlin einfach weit unten." Seit 2021 sei der Stützpunkt in Berlin extrem schleifen gelassen worden, sagte Kunkel.

In Italien genieße das Eiskunstlaufen einfach einen viel höheren Stellenwert. "In Berlin hat es niemanden interessiert, das wir eine Medaille gewonnen haben. In Italien wurden wir im Supermarkt und der Apotheke erkannt", sagte Kunkel.

Eine Wettkampf-Saison kostet 78.000 Euro

Auch aufgrund der anstehenden Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo, stehe der Sport medial sehr im Fokus und werde versucht Aufmerksamkeit zu erzeugen, sagte Annika Hocke. Doch das Training in Bergamo hat seinen Preis. 35.000 bis 45.000 Euro jährlich, die gesamte Wettkampf-Saison schlägt mit 78.000 Euro zu Buche.

Das große Problem daran: Hocke und Kunkel stemmen die jährlich aufkommenden Kosten für ihren Sport beinahe komplett alleine. Der Verband, die Deutsche Eislauf-Union (DEU), würde laut Kunkel lediglich "knapp unter zehn Prozent" der aufkommenden Kosten übernehmen.

Was passiert mit den Preisgeldern im Verband?

Was für den 24jährigen Eiskunstläufer aber nicht nachvollziehbar ist, was mit den Preis- und Schaulaufgeldern passiere, wo es eine prozentuale Abgabe an den Verband gebe. "Stand jetzt hat der Verband mehr Geld an uns verdient, als er in uns investiert hat. Dafür haben wir wenig Verständnis, das man das nicht ändern möchte!"

Die DEU hatte, angesprochen auf die mangelhafte Sportförderung, auf den Sportsoldatenstatus der beiden Athleten verwiesen, den das Eiskunstlaufpaar inne habe. "Hocke/Kunkel erhalten die höchste Förderung, die der DEU im Rahmen der vom Bundesministerium des Innern bewilligten Förderleistungen des Bundes für den Olympiazyklus 2023-2026".

Kunkel: Verband kümmert sich zu wenig um die Athleten

Eine genaue Zahl nennt der Verband allerdings nicht. "Darüber hinaus genießen beide Athleten den Status einer Bundeswehr-Sportförderstelle, die ebenfalls eine Sportförderleistung im deutschen Sportsystem darstellt."

Kunkel warf dem Verband vor, keine Sponsoren zu akquirieren, und viel zu viel Geld in Mitarbeiter in der Verwaltung zu stecken, als dieses Geld stattdessen in die Athleten zu investieren. "Für uns ist wichtig, dass die Sportler an Priorität 1 stehen", sagte Kunkel.

Nationenwechsel als "Ultima Ratio"

Sollte in absehbarer Zeit keine Lösung in Sicht sein, wäre auch ein Nationenwechsel eine mögliches Szenario. Dies aber nur als "Ultima Ratio". "Wir wollen es aber beide nicht", sagte Kunkel.

"Wir wollen uns einfach nur auf den Sport konzentrieren - ohne uns um diesen ganzen finanziellen Stress zu beschäftigten, um eben unsere Bestleistung abzuliefern", sagte Kunkel, der damit auch aufzeigte welche mentale Belastung das ganze für das Paar bedeutet.