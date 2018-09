EM-Vergabe "Deutschland sollte die EM-bekommen"

Am Donnerstag entscheidet die UEFA, ob die Europameisterschaft 2024 in Deutschland oder der Türkei stattfinden soll. Der türkische Sportjournalist Volkan Ağır erklärt im Deutschlandfunk, warum er Deutschland für geeigneter hält, und wie der türkische Präsident Erdogan Kritik in Stadien verhindert.

Voltan Agir im Gespräch mit Jessica Sturmberg

