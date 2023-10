Parlamentswahlen in Polen

Ende der PiS-Regierung in Sicht?

Schafft es die Opposition am Sonntag, die rechtskonservative PiS von der Macht zu verdrängen? Über den Wahlkampf in einem aufgeriebenen Land. Und: Auch die AfD will Geld für ihre Parteistiftung, alle anderen wollen das verhindern.

Jasper Barenberg | 13. Oktober 2023, 17:00 Uhr