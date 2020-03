Der Name für das literarische Genre der Dystopie setzt sich aus einer griechischen Vorsilbe und einem lateinischen Wort zusammen: Dys heißt schlecht, Tópos ist der Ort, die Stelle.

Ein dystopischer Text ist also ein Text, der einen schlechten Ort beschreibt. Eine Dystopie ist das Gegenteil der Utopie, die auf eine gute, schöne und friedfertige Zukunft verweist. Deswegen kann man eine Dystopie auch Anti- oder Gegenutopie nennen.

Als erste Utopie gilt der Roman "Utopia" von Thomas Morus aus dem Jahr 1516: Utopia ist eine Insel, auf der alle Einwohner ein glückliches Leben führen.

Dystopien erahnen die Zukunft

Dystopien sind gattungsgeschichtlich jünger als Utopien: Sie tauchen zum ersten Mal nach der Industrialisierung auf. Als der erste stilbildende Text gilt Mary Shelleys Roman "Verney, der letzte Mensch" (1826), in dem eine globale Pestseuche beschrieben wird. Andere wichtige dystopische Titel, die man für die kurzweilige Dinnerkonversation gebrauchen kann, sind Aldous Huxleys "Schöne Neue Welt" (1932), George Orwells "1984" (1948) und Margaret Atwoods Roman-Duo "Der Report der Magd" (1985) und "Die Zeuginnen" (2020).

Dystopien variieren für ihren Entwurf der Zukunft wiederkehrende Themen und Stoffe: eine diktatorische Herrschaft mit Totalüberwachung, eine Zerstörung und Verwüstung des Planeten, knappe Ressourcen, Seuchen, streng voneinander getrennte soziale Kasten. Aufgabe der Autorinnen und Autoren ist es, ein Stück erkennbarer Gegenwart einzubauen.

Hochkonjunktur in Umbruchzeiten

Dystopische Texte können künftige Ereignisse verblüffend genau vorwegnehmen: So hat Aldous Huxley in "Schöne Neue Welt" eine Gesellschaft mit ständiger Selbstoptimierung beschrieben, in der die künstliche Fortpflanzung des Menschen mit der Möglichkeit einer genetischen Selektion Wirklichkeit geworden ist. George Orwell hat die totale Überwachung, Margaret Atwood ein Erstarken des religiösen Fundamentalismus erahnt.

Dystopien treten vermehrt in Umbruchzeiten auf. Das ließ sich auch in den beiden letzten Jahrzehnten beobachten, in denen Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel bei vielen Menschen Gefühle der Verunsicherung und des Kontrollverlustes mit sich gebracht haben. Entsprechend ist das Interesse an Dystopien bei den Verlagen und auf dem Buchmarkt gestiegen. Die Erneuerung des dystopischen Genres ging weitestgehend von der Jugendliteratur aus (Suzanne Collins "Tribute von Panem", 2010) mit einer interessanten und zu beherzigenden Neuerung: Es kann auch ein gutes Ende geben.