Iran-Krieg

Ein Ölfeld in Kuwait (Symbolbild) (AFP/ YASSER AL-ZAYYAT)

Der Preis für ein Fass, also für 159 Liter der Nordseesorte Brent sackte um rund 16 Prozent auf etwa 92 US-Dollar, was rund 79 Euro entspricht. Das war der niedrigste Wert seit Mitte März. Bei der für den US-Markt wichtigen Sorte WTI fiel der Preisrückgang ähnlich aus. Die Ölpreise sind aktuell der bedeutendste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Sie waren vor allem wegen der Unterbrechung der Lieferketten an der Straße von Hormus rasant gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.