Steigende Kosten

Flagge vor der Eon-Zentrale in Essen (imago stock&people)

Der Chef des heimischen Vertriebsgeschäfts, Thon, sagte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", so schnell werde das generelle Niveau aus der Zeit vor dem Konflikt nicht zurückkehren. Im Einkauf an den Energiebörsen hätten sich die Preise für das laufende Jahr zwischenzeitlich beim Gas um 75 Prozent erhöht und beim Strom um 35 Prozent. Die kurzfristigen Schwankungen ließen sich zwar nicht direkt auf die Tarife für Endkunden übertragen, erklärte der Manager. Aber der allgemeine Trend sei klar.

Eon versorgt in Deutschland nach eigenen Angaben rund 14 Millionen Kunden, davon rund zwei Millionen mit Gas. In vielen Regionen hat das Unternehmen die Rolle des Grundversorgers.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.